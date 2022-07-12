Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 11:25

Бэйл: «МЛС прошла долгий путь за последние 10 лет. Не думаю, что кто-то считает лигу пенсионной»

Бэйл заявил, что хочет оставить свой след в МЛС
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл поделился мнением об МЛС.

27 июня 32-летний валлиец подписал с калифорнийским клубом контракт на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

«МЛС прошла долгий путь за последние 10 лет, — приводит слова Бэйла Daily Mail. — Я не думаю, что кто-то сейчас все еще считает лигу пенсионной. Ее класс растет. МЛС намного лучше, чем думают в Европе. Все улучшается, лига находится подъеме«.

Полузащитник выразил надежду, что останется в МЛС надолго.

«Я приехал сюда не на полгода или год. Я хочу оставить свой след в МЛС. Это не поездка на короткое время. Надеюсь, что выступление здесь даст мне возможность подготовиться к следующему чемпионату Европы, а может, и дальше — к чемпионату мира 2026 года», — сказал он.

Предыдущим клубом Бэйла был «Реал», за который он выступал с лета 2013 года. В составе мадридского клуба он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11003839/Gareth-Bale-boldly-targets-2026-World-Cup-LAFC-unveiling.html
Гарет Бэйл
Футбол
ФК Реал
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Тайна рождения ребенка Марии Шараповой. Звезда тенниса засекретила даже пол малыша
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Луис Суарес допустил, что может продолжить карьеру в МЛС

Корейский «Сеул» подписал российского форварда Ильюченко
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости