Бэйл: «МЛС прошла долгий путь за последние 10 лет. Не думаю, что кто-то считает лигу пенсионной»

Полузащитник «Лос-Анджелес» Гарет Бэйл поделился мнением об МЛС.

27 июня 32-летний валлиец подписал с калифорнийским клубом контракт на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

«МЛС прошла долгий путь за последние 10 лет, — приводит слова Бэйла Daily Mail. — Я не думаю, что кто-то сейчас все еще считает лигу пенсионной. Ее класс растет. МЛС намного лучше, чем думают в Европе. Все улучшается, лига находится подъеме«.

Полузащитник выразил надежду, что останется в МЛС надолго.

«Я приехал сюда не на полгода или год. Я хочу оставить свой след в МЛС. Это не поездка на короткое время. Надеюсь, что выступление здесь даст мне возможность подготовиться к следующему чемпионату Европы, а может, и дальше — к чемпионату мира 2026 года», — сказал он.

Предыдущим клубом Бэйла был «Реал», за который он выступал с лета 2013 года. В составе мадридского клуба он по три раза победил в чемпионате Испании, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира, а также четыре раза выиграл Лигу чемпионов.