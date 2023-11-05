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Сегодня, 09:13

Луческу рассказал, почему покинул киевское «Динамо»

Алина Савинова
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Румынский тренер Мирча Луческу объяснил, почему решил покинуть пост главного тренера киевского «Динамо».

3 ноября 78-летний специалист объявил, что подал в отставку. Также он сообщил о решении завершить карьеру.

«Настал момент, когда мне надо было подумать о том, чтобы позволить кому-то помоложе работать с молодыми игроками. Мне было тяжко эмоционально. Для меня самыми тяжелыми были минуты молчания перед матчами или когда выходил инвалид, ставший таким из-за событий в стране. Я подумал, что настало время уйти, чтобы взять ответственность за последние результаты команды. Я думаю, что для тренера есть такой момент, когда надо пожертвовать собой ради пользу других. Да, было эмоциональное состояние. Я долго думал, поговорил с президентом и сказал ему, что стоит взять кого-то моложе», — приводит ProSport.ro слова Луческу.

Луческу возглавлял «Динамо» с 2020 года. До этого он в течение двух лет тренировал сборную Турции, а с мая 2016 по май 2017 года — «Зенит». До работы в РПЛ румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер», который привел к победе в Кубке УЕФА. Луческу вел тренерскую деятельность с 1979 года. Он девять раз признавался тренером сезона на Украине и пять — в Румынии.

Источник: https://www.prosport.ro/
Мирча Луческу
Футбол
ФК Динамо (Киев)
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