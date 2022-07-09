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Сегодня, 06:58

Руни может вернуться в MLS в роли тренера «Ди Си Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Уэйн Руни.
Фото Global Look Press

Экс-игрок сборной Англии Уэйн Руни после ухода с поста главного тренера «Дерби Каунти» может продолжить карьеру в Северной Америке.

Как сообщает The Times, 36-летний англичанин рассматривает возможность возвращения в MLS в качестве тренера своего бывшего клуба «Ди Си Юнайтед». Команда из Вашингтона находится в процессе поиска нового тренера, который заменит исполняющего обязанности Чада Эштона, работающего с апреля.

«Состоялся ряд обсуждений с клубами — как в Англии, так и за рубежом — заинтересованными в возможности того, чтобы Уэйн стал их тренером», — отметил представитель Руни.

Американский журналист Стивен Гофф в Twitter подтвердил, что Руни и его агент находятся в хороших отношениях с «Ди Си Юнайтед». Англичанин играл за команду с 2018 по 2020 год.

Уэйн Руни
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