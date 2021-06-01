Эстония обыграла Литву в матче Кубка Балтии

Сборная Эстонии на выезде победила команду Литвы (1:0). Игра состоялась в рамках Кубка Балтии.

Единственный мяч забил Хенри Аньер. Третьим участником турнира является сборная Латвии. Эта игра стала первой в очередном розыгрыше Кубка Балтии. Эстония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу.

Кубок Балтии

Литва — Эстония — 0:1 (0:0)

Гол: Аньер, 59.

Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Бенета, Ласицкас (Черных, 59), Миколюнас, Дапкус (Вербицкас, 69), Элиошюс (Казлаускас, 46), Шимкус, Новиков, Лаукжемис (Петравичюс, 69).

Эстония: Игонен, Тамм, Кууск, Пикк, Паскочи (Метс, 68), Васильев, Кяйт, Крейда (Соометс, 68), Аньер (Ващук, 87), Саппинен (Кирсс, 87), Синявский (Пури, 56).

Предупреждения: Тамм, 15. Ласицкас, 30. Пури, 83. Миколюнас, 90.

Судья: Ануфриев (Латвия).

1 июня. Вильнюс. Стадион ЛФФ.