Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Эстония обыграла Литву в матче Кубка Балтии

21:15
Теги:

Сборная Эстонии на выезде победила команду Литвы (1:0). Игра состоялась в рамках Кубка Балтии.

Единственный мяч забил Хенри Аньер. Третьим участником турнира является сборная Латвии. Эта игра стала первой в очередном розыгрыше Кубка Балтии. Эстония набрала три очка и возглавила турнирную таблицу.

Кубок Балтии

Литва — Эстония — 0:1 (0:0)

Гол: Аньер, 59.

Литва: Шведкаускас, Вайткунас, Гирдвайнис, Бенета, Ласицкас (Черных, 59), Миколюнас, Дапкус (Вербицкас, 69), Элиошюс (Казлаускас, 46), Шимкус, Новиков, Лаукжемис (Петравичюс, 69).

Эстония: Игонен, Тамм, Кууск, Пикк, Паскочи (Метс, 68), Васильев, Кяйт, Крейда (Соометс, 68), Аньер (Ващук, 87), Саппинен (Кирсс, 87), Синявский (Пури, 56).

Предупреждения: Тамм, 15. Ласицкас, 30. Пури, 83. Миколюнас, 90.

Судья: Ануфриев (Латвия).

1 июня. Вильнюс. Стадион ЛФФ.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Польша — Россия, товарищеский матч: где смотреть и во сколько начало
Россия — Белоруссия: все голы матча
ЧМ по хоккею-2021, Россия — Белоруссия: смотреть трансляцию матча прямо сейчас
Россия громит Белоруссию в матче ЧМ и в плей-офф выходит на Канаду

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд