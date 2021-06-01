Бывший тренер «Монако» Жардим возглавил «Аль-Хиляль»

Португальский специалист Леонарду Жардим назначен главным тренером ФК «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сообщает официальный Twitter клуба 1 июня. Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на один.

46-летний португалец ранее тренировал «Камашу», «Шавеш», «Бейра-Мар», «Брагу», «Олимпиакос», лиссабонский «Спортинг» и «Монако». Чемпион Греции, обладатель Кубка Греции, чемпион Франции.