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Бывший тренер «Монако» Жардим возглавил «Аль-Хиляль»

1 июня 2021, 23:19
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Португальский специалист Леонарду Жардим назначен главным тренером ФК «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сообщает официальный Twitter клуба 1 июня. Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на один.

46-летний португалец ранее тренировал «Камашу», «Шавеш», «Бейра-Мар», «Брагу», «Олимпиакос», лиссабонский «Спортинг» и «Монако». Чемпион Греции, обладатель Кубка Греции, чемпион Франции.

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