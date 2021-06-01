Бывший тренер «Монако» Жардим возглавил «Аль-Хиляль»
1 июня 2021, 23:19
Португальский специалист Леонарду Жардим назначен главным тренером ФК «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии, сообщает официальный Twitter клуба 1 июня. Контракт рассчитан на один сезон с опцией продления еще на один.
? Welcome @leonardojjardim— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) June 1, 2021
??#JardimHilali #AlHilal pic.twitter.com/HIUd7YYXPl
46-летний португалец ранее тренировал «Камашу», «Шавеш», «Бейра-Мар», «Брагу», «Олимпиакос», лиссабонский «Спортинг» и «Монако». Чемпион Греции, обладатель Кубка Греции, чемпион Франции.
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