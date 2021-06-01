«Колон» победил «Индепедьенте» и вышел в финал Кубка Суперлиги Аргентины

«Колон» в полуфинале Кубка Суперлиги Аргентины обыграл «Индепедьенте» со счетом 2:0.

Отличились Луис Родригес с пенальти и Саньбяго Пьеротти. В составе «Индепедьенте» желтую карточку получил экс-защитник «Спартака» Хуан Инсаурральде.

«Колон» вышел в финал Кубка Суперлиги Аргентины, в котором встретится с «Расингом». Матч пройдет 5 июня и начнется в 23:00 мск.

Кубок Суперлиги Аргентины проходит с 2019 года, однако розыгрыш турнира в 2020 году был отменен из-за пандемии коронавируса. Действующим победителем является «Бока Хуниорс».