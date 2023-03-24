Лионель Месси забил 800-й гол в карьере
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в товарищеском матче против Панамы (2:0).
Этот мяч стал для форварда 800-м в его карьере. Всего он забил 672 гола за «Барселону», 29 мячей за «ПСЖ» и 99 голов за национальную команду.
Он стал вторым футболистом в истории, который достиг этой отметки.
Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года и является ее лучшим бомбардиром. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре.
В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 32 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.
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