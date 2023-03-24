Лионель Месси забил 800-й гол в карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в товарищеском матче против Панамы (2:0).

Этот мяч стал для форварда 800-м в его карьере. Всего он забил 672 гола за «Барселону», 29 мячей за «ПСЖ» и 99 голов за национальную команду.

Он стал вторым футболистом в истории, который достиг этой отметки.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года и является ее лучшим бомбардиром. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре.

В текущем сезоне он сыграл за «ПСЖ» 32 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.