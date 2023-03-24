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Сегодня, 09:20

Яровинский — о своей зарплате в Европе: «В «Халле» — 8 тысяч фунтов в месяц, в «Витессе» — 8 тысяч евро»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Олег Яровинский.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о том, сколько получал в английском «Халле» и голландском «Витессе», где работал ассистентом Леонида Слуцкого.

— Говорят, в топовых клубах РПЛ зарплата спортивного директора — 40 тысяч евро в месяц.

— Допускаю. Но я в ЦСКА получал гораздо меньше. У персонала и рядовых сотрудников там вообще всегда были небольшие оклады.

— В ЦСКА вы отработали три с половиной года. Сначала руководителем селекционного отдела, потом спортивным директором. За это время вам повышали зарплату?

— Ни разу. Я не в обиде. Вы же помните, что для клуба это был тяжелый период. Из-за строительства стадиона жили в режиме экономии.

— В «Халле» и «Витессе» получали меньше, чем в ЦСКА?

— Конечно! В «Халле» — 8 тысяч фунтов в месяц, в «Витессе» — 8 тысяч евро.

— Хватало?

— В Англии — вполне. Семью-то перевезти не успел. У нас как раз родился третий ребенок. А в Голландии мы уже все вместе жили. Ну и понеслось — школы, страховки, квартира, машина... Цены очень высокие, не разгуляешься. Там впервые столкнулся с тем, что надо экономить.

— Значит, уходили вы из ЦСКА не ради денег?

— Ну что вы! О них вообще не думал!

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