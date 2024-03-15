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15 марта, 13:29

Куртуа отреагировал эмодзи «лжец» на слова Тедеско о его ситуации в сборной Бельгии

Виктория Кравченко
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Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско за слова на вчерашней пресс-конференции.

15 марта Тедеско продлил контракт с бельгийской федерацией до 2026 года. Во время общения с журналистами тренер заявил, что новой информации по ситуации с Куртуа — нет.

«Я перепробовал все. Абсолютно все», — сказал тренер, объясняя взаимоотношения с Куртуа.

Куртуа отреагировал тремя эмодзи «лжец» под видео с Тедеско.

Ранее у голкипера был конфликт с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско. Специалист назначил капитаном Ромелу Лукаку, что огорчило Куртуа.

Позже 31-летний голкипер объявил, что из-за травмы не сыграет на Евро-2024.

Тибо Куртуа
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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