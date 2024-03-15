Куртуа отреагировал эмодзи «лжец» на слова Тедеско о его ситуации в сборной Бельгии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа раскритиковал главного тренера сборной Бельгии Доменико Тедеско за слова на вчерашней пресс-конференции.

15 марта Тедеско продлил контракт с бельгийской федерацией до 2026 года. Во время общения с журналистами тренер заявил, что новой информации по ситуации с Куртуа — нет.

«Я перепробовал все. Абсолютно все», — сказал тренер, объясняя взаимоотношения с Куртуа.

Куртуа отреагировал тремя эмодзи «лжец» под видео с Тедеско.

Ранее у голкипера был конфликт с главным тренером национальной команды Доменико Тедеско. Специалист назначил капитаном Ромелу Лукаку, что огорчило Куртуа.