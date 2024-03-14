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14 марта, 15:52

Черевченко: «Хотел продлевать контракт с «Истиклолом», но решил вернуться в Россию»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко прокомментировал работу в Таджикистане.

«То, что поехал туда, — уже не зря, так как выиграли и чемпионат, и Кубок [страны]. Плюс поучаствовали в азиатской Лиге чемпионов — это очень хороший турнир. Вдобавок к этому нашли двух молодых футболистов для сборной Таджикистана, которые уже участвовали в Кубке Азии.

Я хотел что-то поменять в своей футбольной жизни и поехал в Таджикистан, к себе на Родину. Меня и просили приехать туда. Год отработали контракт, хотели продлевать с тренерским штабом, но мы решили вернуться в Россию», — сказал тренер в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программу «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Черевченко возглавлял «Истиклол» с января прошлого года.

Игорь Черевченко
Футбол
ФК Истиклол
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