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15 марта, 13:56

Кафанов рассказал, когда Хайкин вернется к тренировкам

Виктория Кравченко
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал, что думает о состоянии здоровья голкипера «Буде-Глимт» Никиты Хайкина, который из-за травмы пропускает матчи.

«Я разговаривал с Никитой, через десять дней он должен начать тренироваться. Уже четвертый месяц он восстанавливается. Надеюсь, что по окончании четырех месяцев он начнет тренироваться и быстро вернется в строй», — цитирует Кафанова Metaratings.ru.

Хайкин играл за команду с 2019-го по январь 2023 года, а после вернулся в клуб в марте 2023-го. На счету голкипера 162 матча за норвежский клуб 176 пропущенных мячей и 56 матчей «на ноль».

Источник: https://metaratings.ru/news/kafanov-ya-govoril-s-khaikinym-cherez-10-dnei-on-dolzhen-nachat-trenirovatsya-343903/
Никита Хайкин
Виталий Кафанов
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