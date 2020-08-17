Куман согласовал трехлетний контракт с «Барселоной»

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман подпишет с «Барселоной» контракт на три года, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в Twitter.

По данным источника, официально объявить о его назначении должны на этой неделе. Руководство каталонцев считает, что Куман — лучший кандидат на пост главного тренера команды.

Ранее президент каталонского клуба Хосеп Бартомеу сообщил об увольнении Кике Сетьена. Осенью 2019 года стало известно, что в контракте Роналда с Королевским футбольным союзом Голландии есть пункт, позволяющий ему покинуть занимаемый пост после Евро-2020, если он получит предложение от «Барселоны».

57-летний Куман уже работал в каталонском клубе в качестве ассистента Луи ван Гала.