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Крицюк получил красную карточку на третьей минуте матча «Белененсеш» — «Риу Аве»

20:45
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Голкипер «Белененсеша» Станислав Крицюк был удален в самом начале встречи 24-го тура чемпионата Португалии против «Риу Аве». Россиянин получил прямую красную карточку на третьей минуте.

«Белененсеш» идет на 10-м месте в таблице чемпионата Португалии, набрав 26 очков в 24 играх.

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