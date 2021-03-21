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«Селтик» не организовал чемпионский коридор для «Рейнджерс»

17:48
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В Глазго 21 марта состоялось дерби Старой Фирмы — «Селтик» принимал досрочно ставших чемпионами «Рейнджерс». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Отметим, что игроки «Селтика» не устроили футболистам «Рейнджерс» чемпионский коридор.

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