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Сегодня, 14:34

Кокорин не попал в заявку на матч «Ариса» против «Анортосиса»

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Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку на игру 26-го тура чемпионата Кипра против «Анортосиса».

Кипрский клуб опубликовал список игроков в своем официальном Telegram-канале. Встреча «Ариса» и «Анортосиса» пройдет сегодня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

В нынешнем сезоне 31-летний россиянин сыграл 20 матчей, забил 9 голов и отдал 3 ассиста. Он выступает за «Арис» на правах аренды. Форвард принадлежит «Фиорентине».

Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
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