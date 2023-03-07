Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:41

Экс-футболистам и сотрудникам «Кайсара» не отдают зарплату за несколько месяцев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Кызылординский «Кайсар» задолжал зарплату за несколько месяцев бывшим игрокам команды, а также сотрудникам клуба, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, Клуб не закрыл футболистам две зарплаты, отпускные и премиальные за Первую лигу и Кубок Казахстана. Отмечается, что Среди тех, кому «Кайсар» не закрыл задолженность, есть казахстанцы — Демият Сламбеков, Амаль Сеитов, Никита Калмыков, белорусы — Сергей Бондаренко, Кирилл Сидоренко и Артем Дылевский, а также гвинеец Мамаду Диалло.

В клубе игрокам сообщали, что закроют долги до конца декабря, затем — в январе, а после — в февраль и марте.

На сборы в Турцию «Кайсар» отправился в долг. Также известно, что на ближайшие выездные матчи ряд тренеров и сотрудников не поедут в целях экономии бюджета.

В матче первого тура КПЛ «Кайсар» проиграл «Кызылжару» — 0:1. В первом тайме у некоторых игроков отклеилась надпись на формах, после чего на второй тайм команда вышла в других комплектах.

Источник: https://meta-ratings.kz/news/eks-futbolistam-i-sotrudnikam-kaisara-ne-otdayut-zarplatu-za-neskolko-mesyacev-233520/
Футбол
1
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Два матча РПЛ — два судейских скандала. Сегодня арбитр «украл» у «Спартака» два гола
Турецкий провал, критика интервью, встреча с Карпиным... Хет-трик Дзюбы можно было предсказать
Добровольцы получат документы ветерана боевых действий единого образца
В ДНР рассказали о положении российских сил в Артемовске
Против блогера Лерчек и ее мужа возбудили дело за неуплату налогов на 300 млн рублей
Reuters рассказало о просьбе Киева поставить кассетные боеприпасы МК-20
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокорин не попал в заявку на матч «Ариса» против «Анортосиса»
Новости
RSS RSS
Все новости