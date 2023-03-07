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Сегодня, 09:47

Игрок Национальной футбольной лиги Осборн спас человека из горящего автомобиля

Виктория Кравченко
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Кендрик Осборн — младший.
Фото Соцсети
Кендрик Осборн — младший.
Фото Соцсети
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Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Миннесота» Кендрик Осборн — младший в соцсетях рассказал, что он спас человека из горящего автомобила.

«Я верю, что бог привел меня в нужное место в нужное время. Прошлой ночью я и трое абсолютных героев помогли спасти жизнь человеку, вытащив его из охваченного пламенем автомобиля после серьезной аварии», — написал Осборн-младший.

Кендрик Осборн — младший.
Фото Соцсети

25-летний футболист был выбран «Миннесотой» на драфте NFL 2020 года в пятом раунде под 176-м номером.

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