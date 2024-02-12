Кержаков сообщил, что ведет переговоры с зарубежным клубом

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков в разговоре с «СЭ» сообщил, что находится в стадии переговоров с зарубежным клубом.

«Сейчас нахожусь в стадии переговоров. Зарубежный клуб или российский? Из России у меня нет и не было предложений», — сказал Кержаков «СЭ».

Последним клубом Кержакова был сербский «Спартак», откуда он был уволен в ноябре 2023 года. Ранее он также работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.