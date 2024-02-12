Кержаков: «Не считаю, что у меня не получилось в «Спартаке»

Кержаков считает хорошей свою работу в «Спартаке» из Суботицы

Бывший главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в комментарии «СЭ» высказался об увольнении с поста главного тренера команды.

«Я не считаю, что у меня не получилось в «Спартаке». Мы проделали огромную работу с теми игроками, которые были в распоряжении и на тех условиях, которые были. Считаю, что мы проделали хорошую работу. Прогресс относительно прошлого сезона был очевиден. Но так решило руководство», — сказал Кержаков «СЭ».

41-летний специалист был уволен из сербского «Спартака» в ноябре 2023 года. Также он работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.

Также Кержаков сообщил «СЭ», что ведет переговоры с иностранным клубом.