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12 февраля, 12:36

Кержаков: «Не считаю, что у меня не получилось в «Спартаке»

Кержаков считает хорошей свою работу в «Спартаке» из Суботицы
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Александр Кержаков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший главный тренер «Спартака» из Суботицы Александр Кержаков в комментарии «СЭ» высказался об увольнении с поста главного тренера команды.

«Я не считаю, что у меня не получилось в «Спартаке». Мы проделали огромную работу с теми игроками, которые были в распоряжении и на тех условиях, которые были. Считаю, что мы проделали хорошую работу. Прогресс относительно прошлого сезона был очевиден. Но так решило руководство», — сказал Кержаков «СЭ».

41-летний специалист был уволен из сербского «Спартака» в ноябре 2023 года. Также он работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.

Также Кержаков сообщил «СЭ», что ведет переговоры с иностранным клубом.

Александр Кержаков
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