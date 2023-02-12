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Сегодня, 16:40

Капелло считает, что Кержаков может добиться успехов в европейском футболе в роли тренера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-наставник сборной России Фабио Капелло оценил перспективы тренера Александра Кержакова в европейском футболе.

«Кержаков как тренер может добиться успеха в европейском футболе. У него хорошие лидерские качества. Кипр — удачный вариант для старта европейской тренерской карьеры. Верю, что у Александра все получится», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова 8 февраля, 40-летний россиянин заключил с клубом контракт на 1,5 года. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Кипра с 26 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/fabio-kapello-kerzhakov-kak-trener-mozhet-dobit-sya-uspeha-v-evropejskom-futbole/
Александр Кержаков
Фабио Капелло
Футбол
ФК Кармиотисса
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