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Сегодня, 23:22

Крис Хьютон назначен новым главным тренером сборной Ганы

Мария Гусева
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Футбольная ассоциация Ганы на официальном сайте объявила о назначении Криса Хьютона на пост главного тренера национальной команды.

64-летний ирландский специалист заменит Отто Аддо, который ушел в отставку после чемпионата мира-2022 в Катаре.

Хьютон был главным тренером «Ньюкасла», «Брайтона» и «Ноттингем Форест». Последний год он работал техническим советником сборной Ганы.

На чемпионате мира-2022 Гана с 3 очками заняла последнее место в группе Н и покинула турнир.

Футбол
Сборная Ганы по футболу
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