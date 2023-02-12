Крис Хьютон назначен новым главным тренером сборной Ганы

Футбольная ассоциация Ганы на официальном сайте объявила о назначении Криса Хьютона на пост главного тренера национальной команды.

64-летний ирландский специалист заменит Отто Аддо, который ушел в отставку после чемпионата мира-2022 в Катаре.

Хьютон был главным тренером «Ньюкасла», «Брайтона» и «Ноттингем Форест». Последний год он работал техническим советником сборной Ганы.

На чемпионате мира-2022 Гана с 3 очками заняла последнее место в группе Н и покинула турнир.