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Сегодня, 16:20

Канчельскис сообщил, что станет генеральным директором «Тобола»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Андрей Канчельскис.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед и сборной России Андрей Канчельскис сообщил «СЭ», что станет генеральным директором казахстанского «Тобола».

«Вроде бы договорились до конца сезона. Попросили меня помочь. Буду до конца сезона стараться. Параллельно, если будет предложение о тренерской работе, есть договоренность, что можно будет решить вопрос. Ведем, естественно, переговоры о тренерстве. Послезавтра играем с клубом «Хонка». Будем работать, помогать «Тоболу» двигаться дальше», — сказал Канчельскис «СЭ».

Предыдущим местом работы Канчельскиса был узбекский «Навбахор», специалист был главным тренером команды с октября 2018 года по октябрь 2020 года.

После 14 туров чемпионата Казахстана-2023 «Тобол» занимает шестое место в турнирной таблице с 23 очками.

13 июля команда встретится с финским клубом «Хонка» в первом квалификационном раунде Лиги конференций.

Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Тобол
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