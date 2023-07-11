Канчельскис о трансферной кампании «Тобола»: «Громких сделок ждать не стоит»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис ответил «СЭ» на вопрос о трансферной кампании «Тобола» этим летом.

Ранее Канчельскис заявил «СЭ», что станет новым генеральным директором казахстанского клуба.

«Громких трансферов ждать не стоит. Насколько я понимаю, команда укомплектована. Все зависит от тренера и от того, на какие позиции ему нужны игроки. В ближайшее время будем это выяснять и потом уже принимать какие-то решения», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 14 туров чемпионата Казахстана-2023 «Тобол» занимает шестое место в турнирной таблице с 23 очками.

13 июля команда встретится с финским клубом «Хонка» в первом квалификационном раунде Лиги конференций.