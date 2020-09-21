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Канчельскис победил коронавирус и вернулся к работе с «Навбахором»

12:38
Андрей Канчельскис. Фото ФК «Навбахор».
Андрей Канчельскис. Фото ФК «Навбахор».
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Главный тренер узбекистанского клуба «Навбахор» Андрей Канчельскис выписан из клиники, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Он вернулся к работе в команде, сообщает ТАСС.

— Уже вернулся к работе, — сказал Канчельскис. — Состояние пока 50 на 50, но улучшение есть. Через 10 дней повторный анализ.

51-летний Канчельскис повторно возглавил «Навбахор» в августе 2019 года, спустя два месяца после своей отставки. В 2018 году под его руководством команда из Намангана заняла третье место в чемпионате Узбекистана.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9509245

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