Канчельскис победил коронавирус и вернулся к работе с «Навбахором»

Главный тренер узбекистанского клуба «Навбахор» Андрей Канчельскис выписан из клиники, где проходил лечение от коронавирусной инфекции. Он вернулся к работе в команде, сообщает ТАСС.

— Уже вернулся к работе, — сказал Канчельскис. — Состояние пока 50 на 50, но улучшение есть. Через 10 дней повторный анализ.

51-летний Канчельскис повторно возглавил «Навбахор» в августе 2019 года, спустя два месяца после своей отставки. В 2018 году под его руководством команда из Намангана заняла третье место в чемпионате Узбекистана.