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Сегодня, 05:36

Калинич подписал контракт с «Хайдуком» с зарплатой в 1 евро

Евгений Козинов
Корреспондент
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Форвард Никола Калинич спустя полгода вернулся в «Хайдук» из Сплита. 35-летний хорват подписал контракт до конца сезона-2023/24. Зарплата игрока составит 1 евро в месяц.

Калинич с лета 2023 года был без клуба, когда у него закончился контракт с «Хайдуком». В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 18 матчах.

«Это был самый легкий трансфер за последние три года в «Хайдуке», — отметил спортивный директор клуба Миндаугас Николичиус.

Никола Калинич
Футбол
ФК Хайдук
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