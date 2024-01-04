Калинич подписал контракт с «Хайдуком» с зарплатой в 1 евро

Форвард Никола Калинич спустя полгода вернулся в «Хайдук» из Сплита. 35-летний хорват подписал контракт до конца сезона-2023/24. Зарплата игрока составит 1 евро в месяц.

Калинич с лета 2023 года был без клуба, когда у него закончился контракт с «Хайдуком». В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи в 18 матчах.

«Это был самый легкий трансфер за последние три года в «Хайдуке», — отметил спортивный директор клуба Миндаугас Николичиус.