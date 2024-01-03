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Сегодня, 22:57

ПАОК разгромил ОФИ, дважды не реализовав пенальти. Оздоев вышел на замену на 66-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ПАОК на своем поле обыграл ОФИ в матче 16-го тура чемпионата Греции — 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Кирилла Десподова (39-я минута), Абдула Рахмана Баба (41-я), Маркоса Антониу (89-я) и Томаса Льямаса (90+2-я).

Игроки ПАОКа дважды не реализовали пенальти — на 23-й минуте с точки не сумел отличиться Штефан Шваб, а на 45+3-й одиннадцатиметровый не забил Мбвана Самата.

Российский полузащитник хозяев Магомед Оздоев начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 66-й минуте.

ПАОК (38 очков) поднялся на первое место в чемпионате Греции. ОФИ (15) идет девятым в турнирной таблице.

Греция. Национальная лига. 16-й тур
03 янв, 00:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
4:0
ОФИ

Магомед Оздоев
Футбол
ФК ПАОК
0
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