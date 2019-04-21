Как ПАОК празднует первое за 34 года чемпионство. Видео

ПАОК стал чемпионом Греции в сезоне-2018/19. Для клуба из Салоников это третье чемпионство в истории и первое - за 34 года, с 1985 года.

Футболисты клуба эмоционально отметили победу, а на стадионе установили большую сцену для празднований.

Цвета ПАОКа защищают экс-защитник "Ростова" Сверрир Ингасон, экс-хавбек ЦСКА Понтус Вернблум и два бывших игрока "Ахмата" Лео Жаба и Маурсиу. Последний в РПЛ также играл за "Зенит" Возглавляет команду сын бывшего главного тренера "Зенита" Мирчи Луческу Рэзван Луческу. Владельцем и президентом клуба является российский бизнесмен Иван Саввиди.