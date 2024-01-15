Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:47

Источник: Месси проиграл в номинации «Лучший игрок» FIFA The Best и отказался приезжать на церемонию

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Лионель Месси.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси не станет победителем в номинации «Лучший игрок» на церемонии The Best FIFA Football Awards 2023, сообщает D Sports.

Ранее в СМИ появилась информация, что обладателем награды станет форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн. По информации источника, Месси не приедет на церемонию, несмотря на то, что попал в финальную тройку номинантов.

С лета прошлого года 36-летний аргентинец выступает за «Интер Майами» в МЛС, В прошедшем сезоне Месси провел 14 матчей за команду, забил 11 мячей и сделал 5 голевых передач.

Лионель Месси
Футбол
12
2
Читайте также
Пять россиян сыграют в Матче звезд НХЛ-2024
Медведева превратили в злодея в теннисном сериале. С россиянином поступили несправедливо и некрасиво
FT назвала совместное фото единственным достижением встречи по Украине в Давосе
Пристав найден мертвым возле здания суда в Санкт-Петербурге
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
В Таиланде отменили концерты Максима Галкина
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

76-летний Дик Адвокат возглавит сборную Кюрасао

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости