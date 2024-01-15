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Сегодня, 16:11

76-летний Дик Адвокат возглавит сборную Кюрасао

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат возглавит национальную команду Кюрасао, сообщает ESPN.nl.

По информации источника, 76-летний голландец сменит на посту главного тренера Дина Горра, который возглавляет сборную Кюрасао с лета прошлого года. Адвокат подпишет контракт на один год.

Ранее Адвокат неоднократно объявлял о завершении тренерской карьеры. Его последним местом работы был «Ден Хааг», который он покинул прошлым летом. С 2006 по 2009 год он возглавлял «Зенит», а с 2010 по 2012 год — сборную России.

Также Адвокат тренировал «Харлем», ПСВ, «Рейнджерс», гладбахскую «Боруссию», АЗ, «Сандерленд», «Фенербахче», «Утрехт», «Фейеноорд», а также сборные Нидерландов, Бельгии, Сербии и Ирака.

Футбол
Сборная Кюрасао по футболу
Дик Адвокат
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