Источник: Лукович отклонил предложение «Спартака» и продолжит карьеру в Европе

Нападающий «ИМТ Белград» Милош Лукович отклонил предложение «Спартака», сообщает Sport24.

По информации источника, сторона игрока также вела переговоры с «Зенитом», но предложение петербургского клуба не устроило их. Скорее всего, Лукович продолжит карьеру в европейском клубе.

В декабре сообщалось, что 18-летний форвард близок к переходу в «Страсбур», а сумма трансфера составит 5,5 миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Луковича 20 игр, 11 забитых мячей и одна результативная передача. Его контракт с сербской командой рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.