Роналду не попал в символическую сборную по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовал символическую сборную лучших игроков 2023 года.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в список. В нынешнем сезоне 38-летний форвард провел за саудовский клуб 25 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач.

Больше всех в символическую сборную попали представители «Манчестер Сити» (5 игроков) и «Баварии» (3 игрока).

Символическая сборная 2023 года по версии IFFHS:

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ (оба — «Бавария»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Кевин Де Брейне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»).

Нападающие: Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).