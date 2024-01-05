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Сегодня, 18:21

Роналду не попал в символическую сборную по версии IFFHS

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовал символическую сборную лучших игроков 2023 года.

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду не попал в список. В нынешнем сезоне 38-летний форвард провел за саудовский клуб 25 матчей, забил 24 мяча и отдал 11 результативных передач.

Больше всех в символическую сборную попали представители «Манчестер Сити» (5 игроков) и «Баварии» (3 игрока).

Символическая сборная 2023 года по версии IFFHS:

Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Альфонсо Дэвис, Ким Мин Джэ (оба — «Бавария»).

Полузащитники: Джуд Беллингем («Реал»), Кевин Де Брейне, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Лионель Месси («Интер Майами»).

Нападающие: Эрлин Холанн («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»).

Гарри Кейн
Джуд Беллингем
Кевин де Брейне
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Эрлин Холанн
Футбол
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