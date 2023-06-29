Исламхан вылечился от травмы и может вернуться на поле в ближайших матчах

Полузащитник «Ордабасы» и сборной Казахстана Бауыржан Исламхан может сыграть уже в предстоящих матчах, сообщает Meta-ratings.kz.

Главный тренер «Ордабасы» Александр Седнев заявил, что футболист готов вернуться в общую группу и сыграть в ближайших матчах.

Исламхан получил травму в апреле в гостевой игре против «Кайрата».

Ранее была вероятность, что полузащитнику потребуется операция, однако, благодаря профессионализму врачей, хирургического вмешательства смогли избежать.