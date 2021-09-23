Гол Игуаина не спас «Интер Майами» от крупного поражения в матче с «Нэшвиллом»

«Интер Майами» дома крупно проиграл «Нэшвиллу» (1:5) в матче регулярного чемпионата MLS. Клуб Дэвида Бекхэма потерпел второе подряд поражение.

В составе «Интера» единственный мяч забил экс-форвард «Реала» и «Ювентуса» Гонсало Игуаин. Для 33-летнего аргентинца этот гол стал 10-м в этом сезоне.

«Нэшвилл» занимает 2-е место в Восточной конференции MLS. «Интер Майами» идет на 9-й строчке.

MLS

Регулярный чемпионат

«Интер Майами» — «Нэшвилл» — 1:5 (0:2)

Голы: Мухтар, 6 (0:1). Циммерман, 39 (0:2). Мухтар, 48 (0:3). Игуаин, 64 (1:3). Леаль, 70 (1:4). Джонстон, 90+6 (1:5).

Удаление: Грегор (И), 86.