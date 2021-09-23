КОНКАКАФ завел дело на вице-президента Суринама за раздачу денег после футбольного матча
КОНКАКАФ проведет расследование в отношении вице-президента Суринама Ронни Брюнсвийка. Дисциплинарный комитет заинтересовало видео, на котором он раздает деньги футболистам другой команды.
«Мы крайне обеспокоены содержанием видео, распространяемого в социальных сетях, которое поднимает потенциальные проблемы с честностью, связанные с матчем.
Дело передается в дисциплинарный комитет КОНКАКАФ, который начнет официальное расследование, и по завершении этого процесса будет предоставлена дополнительная информация", — говорится в сообщении КОНКАКАФ.
Напомним, 60-летний Брюнсвийк принял участие в официальном футбольном матче лиги КОНКАКАФ за «Интер Моэнготапоэ». Этим клубом он сам и владеет. В игре против «Олимпии» (0:6) Брюнсвийк в качестве капитана вывел команду на поле стадиона, названного в его честь, и провел на поле 54 минуты.
Video was streamed tonight from Olimpia's locker room that appears to show Ronnie Brunswijk giving people in the locker room cash. He also leaves with an Olimpia shirt.pic.twitter.com/eQ1Vk928Bl— Jon Arnold (@ArnoldcommaJon) September 22, 2021
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю