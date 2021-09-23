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КОНКАКАФ завел дело на вице-президента Суринама за раздачу денег после футбольного матча

08:38

КОНКАКАФ проведет расследование в отношении вице-президента Суринама Ронни Брюнсвийка. Дисциплинарный комитет заинтересовало видео, на котором он раздает деньги футболистам другой команды.

Ронни Брюнсвийк.Вице-президент Суринама сыграл в международном матче в 60 лет. Он разыскивается Интерполом, имеет 50 детей и устроил гражданскую войну

«Мы крайне обеспокоены содержанием видео, распространяемого в социальных сетях, которое поднимает потенциальные проблемы с честностью, связанные с матчем.

Дело передается в дисциплинарный комитет КОНКАКАФ, который начнет официальное расследование, и по завершении этого процесса будет предоставлена дополнительная информация", — говорится в сообщении КОНКАКАФ.

Напомним, 60-летний Брюнсвийк принял участие в официальном футбольном матче лиги КОНКАКАФ за «Интер Моэнготапоэ». Этим клубом он сам и владеет. В игре против «Олимпии» (0:6) Брюнсвийк в качестве капитана вывел команду на поле стадиона, названного в его честь, и провел на поле 54 минуты.

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Роман Шишов все материалы автора

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