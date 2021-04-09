Игрок «Актобе» забил гол со своей половины поля в ворота «Ордабасы». Видео
Сверхрезультативной ничьей закончился матч 4-го тура Казахстанской премьер-лиги «Актобе» — «Ордабасы» — 4:4.
Уже к перерыву команды забили по два мяча в ворота друг друга: у «Актобе» отличились Игорь Сергеев (27-я минута) и Еркебулан Нургалиев (43-я), у «Ордабасы» — Темирлан Ерланов (12-я) и Жоао Пауло (36-я). Во втором тайме на 74-й минуте Жоао Пауло оформил дубль с пенальти и вывел свою команду вперед, однако на 86-й Рифат Нурмугамет помог хозяева отыграться. Затем еще пару голов команды приберегли на компенсированное время: на 90+1 забил Сергей Хижниченко, но «Актобе» на 90+4 ушел от поражения благодаря голу Михала Йерабека.
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