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«Интер Майами» не стал предлагать контракт сыну Зидана

22:10
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Полузащитник Энцо Зидан, сын главного тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана, находился на просмотре в «Интер Майами». Однако футболист уже покинул расположение команды, сообщает ESPN 9 апреля.

На данный момент игрок является свободным агентом. Зидан в октябре покинул «Альмерию». В прошлом сезоне он сыграл в 15 матчах и забил 2 гола.

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