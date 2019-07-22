Ибрагимович сломал скулу защитнику "Лос-Анджелеса". Форварда могут дисквалифицировать

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович, который сделал хет-трик в победном матче против "Лос-Анджелеса" регулярного чемпионата MLS (3:2), сломал скулу защитнику соперников Мохаммеду Эль-Мониру.

Сообщается, что Эль-Мониру потребуется операция. В сети появились фотографии рентгеновского снимка челюсти 27-летнего ливийца. Появилась информация, что сезон для защитника теперь окончен.

MLS еще не открыла дело на Ибрагимовича, но существует большая вероятность, что швед получит длительную дисквалификацию за подобную выходку.

This is just unbelievable!!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K — Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 июля 2019 г.

Zlatan'la hava mücadelesine çıkan ve dirsek darbesi alan Mohamed El Mounir'in son durumu 😱 pic.twitter.com/YOLa1tjLxi — MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) 22 июля 2019 г.

"Иди домой, мелкая с**а". Ибрагимович обозвал тренера соперника