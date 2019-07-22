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Ибрагимович сломал скулу защитнику "Лос-Анджелеса". Форварда могут дисквалифицировать

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Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимовичкоторый сделал хет-трик в победном матче против "Лос-Анджелеса" регулярного чемпионата MLS (3:2), сломал скулу защитнику соперников Мохаммеду Эль-Мониру.

Сообщается, что Эль-Мониру потребуется операция. В сети появились фотографии рентгеновского снимка челюсти 27-летнего ливийца. Появилась информация, что сезон для защитника теперь окончен.

MLS еще не открыла дело на Ибрагимовича, но существует большая вероятность, что швед получит длительную дисквалификацию за подобную выходку.

 

 

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