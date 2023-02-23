Хорватский журналист — об уходе Ловрена из сборной: «Одно слово — легенда»

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац прокомментировал «СЭ» решение защитника «Лиона» Деяна Ловрена завершить карьеру в национальной сборной.

«Одно слово — легенда и настоящий игрок. Спасибо ему за все», — сказал Маркац «СЭ».

33-летний Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии в четверг, 23 февраля. Он выступал за национальную команду с 2009 года и становился с ней серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.

С августа 2020 по январь 2023 года защитник выступал в России за «Зенит», после чего перешел в «Лион».