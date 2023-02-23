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Сегодня, 18:15

Крижанац об уходе Ловрена из сборной Хорватии: «Он — отличный игрок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» и сборной Хорватии Ивица Крижанац в комментарии «СЭ» отреагировал на решение своего соотечественника Деяна Ловрена завершить карьеру в национальной команде.

«Ловрен завершил карьеру в сборной? Он — отличный игрок», — сказал Крижанац «СЭ».

33-летний Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии в четверг, 23 февраля. Он выступал за национальную команду с 2009 года и становился с ней серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира.
С августа 2020 по январь 2023 года защитник выступал в России за «Зенит», после чего перешел в «Лион».

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