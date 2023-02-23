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Сегодня, 14:20

Деян Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Деян Ловрен.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Зенита» Деян Ловрен объявил о завершении карьеры в сборной Хорватии.

«Дорогие партнеры по сборной и болельщики нашей команды. Хочу сообщить вам неприятную новость, но, поверьте, я принял решение с открытым сердцем и после долгих раздумий. Для меня это непросто, я стараюсь не плакать, пока пишу это обращение, но я надеюсь, что вы прекрасно знаете меня как человека, который не скрывает свои эмоции.
Пришло время попрощаться со сборной Хорватии, хотя я всегда буду поддерживать команду в каждом матче. В детстве я мечтал выступить в крупных турнирах вместе с национальной командой. Навсегда запомню 8 октября 2009 года — мой дебют за сборную. Я играл за все молодежные команды, но главной целью было попасть в основную. Лучшие главы моей истории со сборной были написаны в последние пять лет. Если честно, у меня до сих пор такое чувство, что это был сон. Я пережил столько эмоций в 2018 и 2022 годах, трудно описать этот опыт словами. Я всю жизнь надеялся, что испытаю что-то подобное, и когда это произошло, я был очень горд. Это останется в моем сердце навсегда», — заявил 33-летний футболист в обращении, опубликованном Хорватским футбольным союзом.

Ловрен вместе со сборной Хорватии становился серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионата мира по футболу.

Защитник выступал за «Зенит» с августа 2020 года, в январе 2023 года он перешел в «Лион».

Деян Ловрен
Футбол
Сборная Хорватии по футболу
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