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Сегодня, 09:22

Холанн вышел на второе место среди бомбардиров сборной Норвегии

Виктория Кравченко
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Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

В матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Норвегии разгромила команду Кипра (4:0).

Дубль оформил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. В активе форварда 27 голов в 27 играх за национальную команду.

Таким образом, он вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Норвегии, обогнав Эйнара Гундерсена (26). Лидером является Йерген Юве — 33 мяча.

Норвегия набрала десять баллов после шести матчей и занимает третью позицию в своей отборочной группе.

Эрлин Холанн
Сборная Норвегии по футболу
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