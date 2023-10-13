Холанн вышел на второе место среди бомбардиров сборной Норвегии

В матче отборочного этапа чемпионата Европы — 2024 сборная Норвегии разгромила команду Кипра (4:0).

Дубль оформил нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. В активе форварда 27 голов в 27 играх за национальную команду.

Таким образом, он вышел на второе место в списке бомбардиров сборной Норвегии, обогнав Эйнара Гундерсена (26). Лидером является Йерген Юве — 33 мяча.

Норвегия набрала десять баллов после шести матчей и занимает третью позицию в своей отборочной группе.