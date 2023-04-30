Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 08:41

Игрок «Аль-Таавуна»: «Роналду все изменил»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Криштиану Роналду.
Фото AFP

Хавбек «Аль-Таавуна» Алехандро Гамарра рассказал о том, как переход португальского форварда Криштиану Роналду в чемпионат Саудовской Аравии отразился на турнире.

«Роналду все изменил — как на уровне фанатов, так и в соревновательной составляющей. Он сделал лигу более известной, это один из лучших игроков в истории, встреча с ним была невероятной. Я пообщался с ним после матча, как мне показалось, ему все здесь нравится», — цитирует Гамарры FourFourTwo.

Криштиану стал игроком «Аль-Насра» в начале этого года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
1
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Остин» сыграл вничью с «Сан-Хосе», Ригони и Дриусси забили по голу

Загребское «Динамо» в шестой раз подряд стало чемпионом Хорватии
Новости
RSS RSS
Все новости