Хакшабанович до конца сезона будет выступать за шведский «Юргордене»

Полузащитник «Рубина» Сеад Хакшабанович продолжит карьеру в шведском «Юргордене».

Как сообщает пресс-служба клуба, футболист будет выступать за команду до конца текущего сезон и сможет вернуться в «Рубин» после 30 июня.

Напомним, что 11 марта «Рубин» объявил, что приостановил до лета 2022 года действие контракта с Хакшабановичем и Андерсом Дрейером.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за казанский клуб 23 встречи во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Контракт 22-летнего игрока с «Рубином» рассчитан до лета 2026 года.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.