Дрейер: «Очень рад перейти в «Мидтьюлланн», надеюсь, что вернусь в «Рубин» в хорошей форме»
Полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер прокомментировал возвращение в датский «Мидтьюлланн».
Футболист будет выступать за команду до конца сезона на правах аренды.
«Очень рад, что у меня появилась возможность вернуться в «Мидтьюлланн». Я знаю клуб, и это прекрасное место, где можно играть прямо сейчас. Надеюсь, что вернусь в казанский «Рубин» 1 июля в такой же хорошей форме. Надеюсь, что смогу помочь команде выиграть чемпионат. Это самая большая цель на ближайшие месяцы», — приводит слова Дрейера пресс-служба «Мидтьюлланна».
Контракт полузащитника с «Рубином» действует до лета 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провел 23 матча, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
Напомним, что 11 марта «Рубин» объявил о том, что приостановил до лета 2022 года действие контракта с Сеадом Хакшабановичем и Дрейером.
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.