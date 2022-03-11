«Рубин» приостановил до лета 2022 года действие контрактов с Дрейером и Хакшабановичем

«Рубин» 11 марта на официальном сайте объявил, что приостановил до лета 2022 года действие контрактов с полузащитниками Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

Драйер и Хакшабанович перешли в казанский клуб перед началом нынешнего сезона.

22-летний Хакшабанович провел за казанский клуб 20 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. 23-летний Дрейер забил 8 голов в 14 встречах

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона.