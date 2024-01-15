Гвардиола о том, кто сильнее «Барселона»—2009 или «Ман Сити»—2023: «Черт»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос Тьерри Анри о том, какая команда под его руководством была сильнее — «Барселона» 2009 года или «горожане» в 2023 году.

«Черт», — сказал Гвардиола на премии The Best FIFA Football Awards, вызвав смех в зале.

«Барселона» в 2009 году стала чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Испании, Суперкубка страны, Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира.

«Манчестер Сити» в 2023 году стал победителем АПЛ, обладателем Кубка Англии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.