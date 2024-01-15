Эдерсон стал лучшим голкипером 2023 года по версии ФИФА

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон признан лучшим голкипером 2023 года по версии ФИФА.

Церемония The Best FIFA Football Awards 2023 проходит в Лондоне 15 января. Эдерсон стал победителем награды впервые в карьере.

В 2023 году 30-летний голкипер выиграл пять трофеев в «Манчестер Сити» — АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу признали лучшим тренером 2023 года. Также ФИФА назвала символическую сборную прошедшего года.