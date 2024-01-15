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Сегодня, 23:16

Эдерсон стал лучшим голкипером 2023 года по версии ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эдерсон.
Фото Reuters

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон признан лучшим голкипером 2023 года по версии ФИФА.

Церемония The Best FIFA Football Awards 2023 проходит в Лондоне 15 января. Эдерсон стал победителем награды впервые в карьере.

В 2023 году 30-летний голкипер выиграл пять трофеев в «Манчестер Сити» — АПЛ, Кубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу признали лучшим тренером 2023 года. Также ФИФА назвала символическую сборную прошедшего года.

Эдерсон Сантана ди Мораес (Эдерсон)
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФИФА
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