Гунько рассказал, как получил паспорт Армении

Главный тренер ереванского «Урарту», экс-спартаковец Дмитрий Гунько, выигравший в этом сезоне звания чемпиона и обладателя Кубка Армении, в интервью обозревателю «СЭ» рассказал, как в марте 2023 года получил паспорт Армении.

— Девичья фамилия моей мамы — Геворкян, — начал Гунько. - Ее папа, мой дедушка, родом из города Арарат, пригорода Еревана. Два года я искал своих армянских родственников. Ходил в архив, но данных, которые мама мне дала, не хватало. А потом случилась чисто армянская история.

— То есть?

— В моем тренерском штабе работает Степан Казарян, тренер вратарей. И оказалось, что он живет в одном доме с моим двоюродным братом, которого я до недавних пор не знал! Я сначала спросил, есть ли у нас в команде кто-то из Арарата, и мне указали на Степу. Дальше спросил уже у него, знает ли он Володю, моего кузена. «Да, он живет в моем доме!» На этом поиск закончился. Казарян дал телефон, я позвонил и потом встретился. Так я нашел своих родственников!

47-летний специалист возглавляет «Урарту» с лета прошлого года. В прошедшем сезоне его команда выиграла чемпионат и Кубок Армении.

Ранее Гунько тренировал «Арарат-Армения», «Ноа», «Химки», «Спартак-2» и был исполняющим обязанности главного тренера основной команды «Спартака».

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