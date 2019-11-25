Гримальдо продлил контракт с «Бенфикой». Летом его хотел купить «Зенит»

«Бенфика» продлила контракт с защитником Алехандро Гримальдо. Новое соглашение с 24-летним португальцем рассчитано до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

В сезоне-2019/20 Гримальдо провел 17 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 4 результативные передачи.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак признавался, что клуб из Санкт-Петербурга летом интересовался защитником, но игрок оказался слишком дорогим.