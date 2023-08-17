Гонсалвеш и Сантуш продлили контракты со «Спортингом»

«Спортинг» в среду, 16 августа, объявил о продлении контрактов с двумя нападающими. Педру Гонсалвеш и Нуну Сантуш поставили подписи под соглашениями, рассчитанными до 2027 года.

25-летний Гонсалвеш перебрался в лиссабонский клуб в 2020 году из «Фамаликана», а 28-летнего Сантуша в том же году купили у «Риу Аве».

В прошлом сезоне Гонсалвеш забил 20 голов и сделал 15 голевых передач в 51 матче, а Сантуш отметился 9-ю голами и 9-ю ассистами в 50 встречах.